Бородюк назвал вылет «Торпедо» из РПЛ закономерным

Бывший тренер сборной России и экс-наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк не удивился тому, что минувшим вечером «автозаводцы» Москвы официально попрощались с Российской премьер-лигой.

«Когда в клубе за сезон меняются по четыре президента, по четыре тренера, это не приводит ни к чему хорошему. Но как только все структуры будут работать как единое целое, всё будет хорошо», - заявил Бородюк Metaratings.

Напомним, что за сезон «Торпедо» сменило четырёх главных тренеров. Вышел в РПЛ клуб при Бородюке, затем команду возглавил Николай Савичев – он проработал на должности главного тренера до середины осени. После его сменил Андрей Талалаев, а в марте спасать клуб от вылета прибыл малоизвестный испанский тренер Жозеп Клотет.

«Вылетела команда, на мой взгляд, закономерно», - добавил Бородюк.

«Торпедо» вылетело из РПЛ