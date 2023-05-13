Президент «Торпедо» Савин: «Чуда не случилось, будем работать»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался после вылета его клуба в Первую лигу.

«Чуда не случилось. Будем работать над тем, чтобы сразу вернуться обратно», - кратко прокомментировал для «Чемпионата» Савин вылет команды, поблагодарив болельщиков и всех, кто верил в «Торпедо».

Напомним, что после разгромного поражения от ЦСКА (0:3) у «Торпедо» не осталось даже математической вероятности спастись и остаться в Премьер-лиге на будущий сезон. «Автозаводцы» пробыли в элите российского футбола всего один год после возвращения.

Ранее Савин рассказал, на какой арене продолжит выступать команда в рамках Первой лиги.