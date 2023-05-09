Соломатин: «ЦСКА нужно удержать второе место в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин оценил шансы «красно-синих» остаться на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

«ЦСКА нужно удержать второе место в РПЛ, учитывая предстоящие игры со «Спартаком», «Ростовом» и «Краснодаром». Надо приложить все усилия, чтобы все получилось. Второе место в чемпионате и победа в Кубке России — приоритетные задачи «армейцев», — заявил Соломатин Metaratings.

После 26 туров ЦСКА занимает вторую строчку в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 51 набранное очко. В следующем туре «армейцы» встретятся с «Торпедо», игра состоится 13 мая.