Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что его клиент продлит контракт с «красно-синим» клубом ещё на один год. Отметим, что в сентябре игроку исполнится 37 лет.

«Ничего не могу сказать по этому поводу», - сказал Минасов.

Напомним, Кирилл Набабкин перебрался в ЦСКА в декабре 2009 года. В сезоне 2022/2023 Набабкин провёл за ЦСКА 28 матчей.