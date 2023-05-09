Кучаев — о Хвиче: «Как можно было забивать мало в России, но много — в Италии?»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи». Напомним, что в прошлом сезоне российский футболист выступал вместе с грузинским вингером за казанский «Рубин».

Кучаев признался, что удивлён бомбардирскими качествами Кварацхелии, поскольку в России он на таком уровне не выступал.

«У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии? Он силён в игре один на один, дриблинг у него хороший. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе… В России такого за ним не наблюдалось», — цитирует Кучаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 39 матчей, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. В составе итальянского клуба грузинский футболист выиграл чемпионат Италии за пять туров до конца турнира.