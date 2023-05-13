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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабурин – о Клотете: «К нему не может быть претензий»

13 Мая 2023 • 22:37 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Торпедо Москва
окончен

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал работу главного тренера своей команды Жозепа Клотета.

«Все вещи, которые он доносил до нас на тренировках, абсолютно были понятны, задевали до сердца. К нему не может быть претензий, он был заложником обстоятельств, до конца был с командой», - признался Бабурин в разговоре с «Матч ТВ», добавив, что даже сегодня Клотет поблагодарил свою команду за игру.

Напомним, сегодняшний вечер стал особенно грустным для всех болельщиков московского «Торпедо». Спустя сезон команда возвращается в Первую лигу, вылетев за три тура до конца сезона в РПЛ из-за разгромного поражения от ЦСКА – 0:3.

Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта, при испанце «автозаводцы» смогли одержать лишь одну победу в Премьер-лиге – над «Факелом», 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Егор Бабурин Жозеп Клотет
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