Тренер «Торпедо» Клотет отстранил помощника Савичева от работы с командой

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил своего помощника Николая Савичева от работы со столичным клубом.

По данным «Матч ТВ», такое решение было принято после матча 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «автозаводцы» в «Лужниках» потерпели поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5.

Напомним, что ранее Клотет отстранил от работы с первой командой трех футболистов: Илью Кутепова, Юрия Журавлёва и Равиля Нетфуллина.

«Торпедо» за четыре тура до конца национального чемпионата располагается на последней строчке в турнирной таблице, отставая от зоны стыков на десять очков.