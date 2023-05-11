Гранат: «Торпедо» не жалко, сами виноваты»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о том, какое клубы покинут РПЛ по итогам текущего сезона.

Гранат считает, что напрямую в Первую лигу отправятся «Химки» и «Торпедо», которые сейчас занимают последние две строчки турнирной таблицы чемпионата России. Эксперт призвал не жалеть «автозаводцев», так как они не подумали о качественном усилении состава перед своим выходом в Премьер-лигу.

«Не жалко ли мне «Торпедо»? Я считаю, что всё по делу! Он сами виноваты. Давно знали, что выйдут в РПЛ, но никак не усилились. С «Химками» такая же история. В клубе постоянная чехарда тренеров», — приводит слова Граната «Чемпионата».

После 26 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. «Химки», в свою очередь, располагаются на 15-й строчке, опережая «автозаводцев» на четыре очка.