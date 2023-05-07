В «Торпедо» заявили, что не рассматривают отставку Клотета

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что в клубе не планируют увольнять главного тренера команды Жозепа Клотета.

По словам президента, команда прекрасно понимает требования испанского специалиста, который продолжит работу с «Торпедо» и в следующем сезоне.

«Так получается, что наши соперники сильнее. Мы не рассматриваем отставку Клотета в случае вылета. Вне зависимости от результатов этого сезона тренер продолжит работать с нами в следующем году», — цитирует Савина «Чемпионат».

Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта нынешнего года, сменив на этом посту Андрей Талалаева. На данный момент «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков в 26 встречах.