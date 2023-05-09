Непомнящий назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы ЦСКА занять второе место в РПЛ по итогам сезона.

«У ЦСКА самый сложный календарь среди всех претендентов на второе место. Нужно идти от игры к игре. У «армейцев» сейчас идет, «Ростов» чуть сбавил темп, а от «Спартака» всего можно ожидать. Но для меня приоритетнее ЦСКА в борьбе за серебряные медали», — цитирует Непомнящего Metaratings.

По мнению специалиста, по игре именно ЦСКА заслуживает забрать серебро, несмотря на все их проблемы с составом.

Подопечные Владимира Федотова занимают второе место в РПЛ, набрав 51 очко за 26 туров. На третьей строчке располагается «Ростов» (50), «Спартак» (49) — четвертый.