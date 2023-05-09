Мойзес останется в ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может перебраться в стан «армейцев» на постоянной основе.

Как сообщает RT, для оформления полноценного трансфера ЦСКА не нужно вести переговоры с бразильским клубом, чтобы закрыть сделку, «армейцам» просто необходимо согласие самого футболиста. Источник отмечает, что ЦСКА планирует сохранить Мойзеса.

Напомним, 28-летний игрок пополнил состав «красно-синих» прошлым летом. В текущем сезоне Мойзес принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет три миллиона евро.