Обляков сообщил, когда снова сможет сыграть

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о своём состоянии. Футболист травмировался в воскресной игре Премьер-лиги против «Оренбурга».

«К сожалению, во вчерашнем матче я получил неприятный удар в спину, поэтому не смог продолжить матч. Но со мной всё в порядке, я сейчас восстанавливаюсь. К следующей игре буду готов. Так что не переживайте. Спасибо за поддержку», - сказал Обляков на видео, которое показала пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. Следующий матч московская команда проведёт 13 мая – против «Торпедо» на своём поле.