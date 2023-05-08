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Обляков сообщил, когда снова сможет сыграть

08 Мая 2023 • 18:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о своём состоянии. Футболист травмировался в воскресной игре Премьер-лиги против «Оренбурга».

«К сожалению, во вчерашнем матче я получил неприятный удар в спину, поэтому не смог продолжить матч. Но со мной всё в порядке, я сейчас восстанавливаюсь. К следующей игре буду готов. Так что не переживайте. Спасибо за поддержку», - сказал Обляков на видео, которое показала пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. Следующий матч московская команда проведёт 13 мая – против «Торпедо» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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