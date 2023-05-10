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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мухин: «За всю карьеру против Сулейманова было сложнее всего играть»

10 Мая 2023 • 09:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
13.05 19:00

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал футболиста, против которого ему было труднее всего обороняться.

По словам 21-летнего игрока, несмотря на то, что его одноклубник Хорхе Карраскаль не так давно был признан лучшим дриблёром мира среди игроков старше 23 лет, сложнее всего ему было обороняться против нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, вместе с которым он ранее выступал за «Локомотив».

«Самый сильный — Тимур Сулейманов. (Смеётся). За всю карьеру против него было сложнее всего играть», — приводит слова Мухина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Сулейманов провёл за «Пари НН» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Мухин Тимур Сулейманов Пари НН
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