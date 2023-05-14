Лидер «Торпедо» заявил, что клуб вернётся в Премьер-лигу

Полузащитник и лидер московского «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал вылет своей команды из РПЛ.

«Мы вернемся в Премьер-лигу. Сейчас наступают лучшие времена в «Торпедо», клуб будет процветать», - заявил Самсонов ТАСС, добавив, что особым стимулом к возвращению в РПЛ будет грядущее столетие клуба.

Напомним, что из-за сегодняшнего поражения от ЦСКА в гостях (0:3) торпедовцы лишились даже крошечных шансов на то, чтобы остаться в элите российского футбола, сыграв по итогу сезона в стыковых матчах.

«Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу», - добавил Самсонов.

«Торпедо» вылетело из РПЛ