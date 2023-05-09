Масалитин: «Опыт Набабкина пригодится молодым игрокам ЦСКА»

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил новости о том, что Кирилл Набабкин продлит своё трудовое соглашение с армейцами ещё на год.

«Когда такой опытный игрок есть в коллективе, то есть уважение и на него всегда можно рассчитывать. Он хоть и мало будет играть, но его опыт всегда пригодится молодым армейцам», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, Набабкину уже 36 лет. Он выступает в ЦСКА с конца 2009 года, армейский клуб стал второй его командой во взрослой профессиональной карьере.

ЦСКА сохранит Набабкина