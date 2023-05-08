Мостовой: «Торпедо» откопало какого-то испанца, но результата нет»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о неудачном выступлении столичного «Торпедо» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Бородюк вывел команду в РПЛ, но его отправили в отставку. Дальше у «Торпедо» пошли проблемы. Уволив несколько тренеров, руководители откопали какого-то испанца. А результата как не было, так и нет», - передает слова эксперта «Столица С».

Напомним, что пост главного тренера «автозаводцев» занимает испанский тренер Жозеп Клотет.

За четыре тура до завершения сезона Российской премьер-лиги «Торпедо» с 13 баллами занимает последнее место в турнирной таблице.