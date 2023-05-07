«Манчестер Сити» уничтожит «Реал» - Руни

Известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни поделился своими мыслями о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» не просто обыграет «Реал», а уничтожит его», - написал Руни в своей колонке на The Times.

Свой прогноз Руни основывает на прогрессе «Манчестер Сити» за последний год, а также на бомбардирских качествах Эрлинга Холанна. При этом Уэйн написал, что может и ошибаться в своём прогнозе, учитывая достижения «Реала» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» одолел «Манчестер Сити» в полуфинале, сотворив шикарный камбэк в концовке ответного матча.