Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Модрич: «В перерыве вносились коррективы»

10 Мая 2023 • 05:37 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал итоги матча с «Манчестер Сити», в котором его команда повела в счете, несмотря на не столь убедительную игру, но, заиграв лучше, пропустила ответный гол. Модрич заявил, что в перерыве вносились коррективы.

- У нас были задачи в перерыве, пришлось вносить коррективы. Тренер хотел, чтобы мы больше держали мяч и играли креативнее. Камавинга начал больше подключаться к полузащите, и это начало работать, - цитирует слова Модрича официальный сайт УЕФА.

Ответный матч этих команд состоится в следующую среду. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
24.00 1.03 21.00
Видео
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.25 3.20 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
05:51 · Лига чемпионов
Анчелотти: «При всём уважении к «Интеру» - Форца «Милан»!
05:37 · Лига чемпионов
Модрич: «В перерыве вносились коррективы»
05:11 · Италия. Серия А
Кассано спрогнозировал финал Лиги чемпионов
04:51 · Лига чемпионов
Грилиш: «Ради таких вечером и существует футбол»
03:53 · Италия. Серия А
Жиру: «Я мотивирован, как и в юности»
03:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает уже 21 игру
03:37 · Лига чемпионов
Куртуа: «Холанну нельзя предоставлять пространство»
01:12 · Лига чемпионов
Талалаев: «Говорили, «Манчестер Сити» разорвёт оборону «Реала», но где был Холанн?»
00:41 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Всё решится у нас дома» 2
00:41 · Лига чемпионов
Винисиус стал третьим самым молодым южноамериканцем, забившим 15 голов в ЛЧ
00:34 · Лига чемпионов
Оуэн: «Думаю, что в «Манчестер Сити» восхищены таким результатом»
00:33 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» мог стать первым английским клубом, дважды обыгравшим «Реал» в Мадриде
00:29 · Лига чемпионов
Анчелотти прокомментировал ничью с «Манчестер Сити»
00:26 · Лига чемпионов
Анчелотти и Гвардиола впервые сыграли друг против друга вничью
00:19 · Лига чемпионов
Де Брёйне – лучший игрок матча «Реал» - «Манчестер Сити» 4
Все новости
Рекомендуем