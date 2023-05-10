Модрич: «В перерыве вносились коррективы»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал итоги матча с «Манчестер Сити», в котором его команда повела в счете, несмотря на не столь убедительную игру, но, заиграв лучше, пропустила ответный гол. Модрич заявил, что в перерыве вносились коррективы.

- У нас были задачи в перерыве, пришлось вносить коррективы. Тренер хотел, чтобы мы больше держали мяч и играли креативнее. Камавинга начал больше подключаться к полузащите, и это начало работать, - цитирует слова Модрича официальный сайт УЕФА.

Ответный матч этих команд состоится в следующую среду.