Гвардиола: «Всё решится у нас дома»

«Манчестер Сити» оказал серьезное давление на мадридский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, но в тоге все закончилось миром - 1:1. Наставник английской команды, Хосеп Гвардиола, прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Когда мы были лучше, они забили. Когда были лучше они, забили мы. Очень плотная игра. Я думаю ,что все решится в следующем матче, на глазах нашей родной публики. Соперник очень требователен, он показывает качественный и опытный футбол, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

Напомним, что мадридский «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.