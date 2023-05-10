Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство судейством в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, что «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1. При этом перед ответным голом англичан мяч, возможно, покинул пределы поля.

«Показалось, что мяч вышел. А перед этим был угловой, который арбитр не заметил. Судья был не очень внимателен. Он показал мне жёлтую карточку, а я сказал: «Давай карточки игрокам на поле», - рассказал Анчелотти Movistar.

В поле на матче «Реал» - «Манчестер Сити» работала бригада судей во главе с Артуром Соарешем Диашем из Португалии.