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Лига чемпионов

Анчелотти выразил недовольство судейством

10 Мая 2023 • 13:58 Комментировать (3)
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство судейством в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, что «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1. При этом перед ответным голом англичан мяч, возможно, покинул пределы поля.  

«Показалось, что мяч вышел. А перед этим был угловой, который арбитр не заметил. Судья был не очень внимателен. Он показал мне жёлтую карточку, а я сказал: «Давай карточки игрокам на поле», - рассказал Анчелотти Movistar.

В поле на матче «Реал» - «Манчестер Сити» работала бригада судей во главе с Артуром Соарешем Диашем из Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Артур Диаш
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Комментарии (3)
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Catalunya Guardiola
10 Мая 2023 в 15:03
Анчелотти под стать своим фоннадам такой же неадекватный и бешеный))
CHegevarra007
10 Мая 2023 в 14:23
Судейство нижеплинтусное
Артур Измаилов
10 Мая 2023 в 14:34
зато барсаглоры довольны))
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