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Лига чемпионов

Бернарду Силва знает, в чём секрет «Реала»

08 Мая 2023 • 14:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
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09.05 22:00

«Реал» - король Лиги чемпионов. Клуб 14 раз в истории выигрывал самый главный трофей континента, причём пять раз пришлись на последние девять лет. Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва знает, в чём секрет «Реала». По словам португальца, успехи мадридцам обеспечивает не магия клуба, а игроки.

«Дело не в эмблеме. Если бы у «Реала» не было Луки Модрича, Тони Крооса, Винисиуса или Карима Бензема, они бы ничего не выиграли. Футболка не побеждает сама по себе», - сказал Силва, чьи слова приводит AS.

Во вторник, 9 мая, «Реал» будет принимать «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Бернарду Силва
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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