«Реал» - король Лиги чемпионов. Клуб 14 раз в истории выигрывал самый главный трофей континента, причём пять раз пришлись на последние девять лет. Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва знает, в чём секрет «Реала». По словам португальца, успехи мадридцам обеспечивает не магия клуба, а игроки.

«Дело не в эмблеме. Если бы у «Реала» не было Луки Модрича, Тони Крооса, Винисиуса или Карима Бензема, они бы ничего не выиграли. Футболка не побеждает сама по себе», - сказал Силва, чьи слова приводит AS.

Во вторник, 9 мая, «Реал» будет принимать «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов.