Гвардиола не собирается мстить «Реалу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Реала».

В прошлом сезоне команды тоже пересекались в полуфинале, и тогда «Реалу» удалось пройти дальше, сотворив невероятный камбэк в концовке ответного матча.

«Мы здесь не для мести. То, что случилось, уже в прошлом. Мы только можем извлечь урок, разобраться, что произошло, чтобы лучше выступить на этот раз. Чем больше мы играем против «Реала», тем больше мы учимся. Год спустя мы снова здесь. Но ситуация не такая, как в прошлом сезоне», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч «Реал» - «Манчестер Сити» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

«Манчестер Сити» может проиграть «Реалу» в Лиге чемпионов из-за главного тренера