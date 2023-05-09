Испанская газета встретила Холанна прозвищем «Монстр»

«Монстр пожаловал в гости» - так испанская пресса, в частности, известное издание Marca, встречает Эрлинга Холанна. Норвежский футболист вместе со своим «Манчестер Сити» пожаловал в Мадрид для участия в первом полуфинале самого престижного европейского футбольного турнира - Лиги чемпионов.

На днях он побил абсолютный рекорд АПЛ по количеству забитых в высшей лиге английского футбола голов - тридцать пять. И это случилось в его первый же сезон в Англии.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Манчестер Сити» можно в формате прямой онлайн-трансляции.