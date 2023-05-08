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Лига чемпионов

Анчелотти — о матче с «Манчестер Сити»: «Это будет тяжёлая встреча, но мы хотим победить»

08 Мая 2023 • 19:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 3.20 X 3.70 2 2.25
09.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может много атаковать, но у нас будут шансы в этой игре. Мы готовы дать бой «горожанам». У нас нет плана по конкретным футболистам, ведь у «Манчестер Сити» вся команда сильна. Это будет тяжелая встреча, но мы хотим победить», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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09.05.23 в 22:00
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