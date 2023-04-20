Гвардиола красноречиво высказался о предстоящей встрече с «Реалом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о полуфинальном противостоянии с мадридским «Реалом».

«Горожане» взяли верх над «Баварией», выиграв со счётом 4:1 по сумме двух встреч. Днём ранее «сливочные» оставили за бортом Лиги чемпионов «Челси» (4:0 по итогам противостояния). Таким образом, «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в полуфинале во втором сезоне кряду – в прошлом году победу праздновали испанцы.

«Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вам нужно обыграть «Реал», – высказывается Гвардиола после ничьей с «Баварией» в Мюнхене (1:1). – Думаю, все клубы это знают. Раньше так говорили про «Барселону», теперь – про «Реал», – цитирует Relevo наставника «Манчестер Сити».