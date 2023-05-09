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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Минин: «Манчестер Сити» в этом сезоне возьмёт три трофея»

09 Мая 2023 • 22:02 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
1 4.05 X 2.07 2 3.10
2-й тайм

Российский футбольный комментатор Станислав Минин уверен, что подопечным Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне ничего не помешает оформить «требл».

«Манчестер Сити» в новом сезоне крайне прагматичен. Зачастую они не играют в привычный футбол Гвардиолы, ведя в счете, играют на удержание, могут отдать мяч. Этого мы раньше не видели», - цитирует Минина «Матч ТВ».

Напомним, прямо сейчас «горожане» Манчестера борются за три трофея – Кубок Англии, чемпионство в АПЛ и Кубок Лиги чемпионов УЕФА.

«Уверен, это тот самый сезон, когда «Сити» возьмет три трофея. Парадоксально, что это случится в период, когда Гвардиола отказался от своей фиолософии», - добавил Минин.

Следите за событиями первой полуфинальной битвы в Лиге чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» в текстовой трансляции на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Станислав Минин
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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