Винисиус дальним ударом поразил ворота «Манчестер Сити»

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» открыт счёт – Винисиус Жуниор дальним ударом поразил ворота Эдерсона, 1:0. Это случилось на 37-й минуте игры.

Всё началось с отбора в исполнении Камавинга, который сыграл в комбинацию с Модричем и отдал ассист на Винисиуса. Бразилец применил всю свою технику и расстрелял в девятку ворота голкипера «горожан».

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