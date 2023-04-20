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Лига чемпионов

Гладилин оценил шансы «Манчестер Сити» и «Реала» выйти в финал Лиги чемпионов

20 Апреля 2023 • 17:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.05 22:00

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о предстоящем противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Будет очень тяжелая игра, это равные по силам соперники, у команд опытные тренеры. Сложно сказать, кто победит, но я думаю, что потенциально «Сити» посвежее, побыстрее и помобильнее», — заявил Гладилин изданию «Газета.Ру».

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы выбили «Баварию» (3:0, 1:1), а мадридский «Реал» не испытал никаких проблем в противостоянии с «Челси», обыграв оба раза «синих» со счетом 2:0.

Первый матч «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет 9 мая в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Валерий Гладилин
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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