Тотти рассказал, кого поддержит в битве «Реал» - «Манчестер Сити»

В полуфинале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Своими мыслями об этом противостоянии поделился легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.

«Это финал в полуфинале. Две великие команды и два великих клуба. Мы увидим 50 футболистов мирового уровня. Всякое может случиться. Я поддерживаю «Реал» и надеюсь, что они выйдут в финал», - сказал Тотти, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что «Реал» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов.

Добавим, что во втором полуфинале лицом к лицу сойдутся две миланские команды – «Интер» и «Милан».