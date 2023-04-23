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Лига чемпионов

Тотти рассказал, кого поддержит в битве «Реал» - «Манчестер Сити»

23 Апреля 2023 • 17:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.05 22:00

В полуфинале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Своими мыслями об этом противостоянии поделился легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.

«Это финал в полуфинале. Две великие команды и два великих клуба. Мы увидим 50 футболистов мирового уровня. Всякое может случиться. Я поддерживаю «Реал» и надеюсь, что они выйдут в финал», - сказал Тотти, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что «Реал» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов.

Добавим, что во втором полуфинале лицом к лицу сойдутся две миланские команды – «Интер» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Франческо Тотти
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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