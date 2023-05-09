Родриго: «Для меня многое значит то, что я превзошёл Роналдо»

Нападающий «Реала» Родриго забил уже 16 голов в Лиге чемпионов за клуб. Он превзошёл легендарного бразильца Роналдо, на счету которого 15 голов за «сливочных» в сильнейшем клубном турнире Европы. Родриго дал комментарий на этот счёт.

«Войти в топ-9 лучших бомбардиров «Реала» в Лиге чемпионов – это мечта. Надеюсь, я смогу забить ещё много голов, хочу продолжать подниматься в этом рейтинге. Для меня многое значит то, что я превзошёл Роналдо. Это кумир для меня, для Бразилии и для всего нашего поколения», - сказал Родриго клубному ТВ «Реала».

Во вторник «Реал» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Не пропустите текстовую трансляцию.

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