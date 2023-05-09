Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Родриго: «Для меня многое значит то, что я превзошёл Роналдо»

09 Мая 2023 • 16:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 3.50 X 3.65 2 2.15
Через 3 ч. 22 мин.

Нападающий «Реала» Родриго забил уже 16 голов в Лиге чемпионов за клуб. Он превзошёл легендарного бразильца Роналдо, на счету которого 15 голов за «сливочных» в сильнейшем клубном турнире Европы. Родриго дал комментарий на этот счёт.

«Войти в топ-9 лучших бомбардиров «Реала» в Лиге чемпионов – это мечта. Надеюсь, я смогу забить ещё много голов, хочу продолжать подниматься в этом рейтинге. Для меня многое значит то, что я превзошёл Роналдо. Это кумир для меня, для Бразилии и для всего нашего поколения», - сказал Родриго клубному ТВ «Реала».

Во вторник «Реал» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Не пропустите текстовую трансляцию.

 

Дом звезды «Реала» ограбили во время финала Кубка Испании

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Родриго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.05.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.75 3.45 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
16:40 · Лига чемпионов
Родриго: «Для меня многое значит то, что я превзошёл Роналдо»
16:32 · Лига чемпионов
«Можем повторить»: Анчелотти согласен на пять пропущенных голов от «Манчестер Сити»
16:23 · Лига чемпионов
Защитник «Манчестер Сити» не поехал на игру с «Реалом»
15:54 · Италия. Серия А
Пиоли не исключил участие Леау в первом матче с «Интером»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Макманаман: «Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Руни сказал, что «Манчестер Сити» уничтожит нас? В прошлом сезоне все думали так же само»
15:23 · Лига чемпионов
«Конец света»: Гвардиола вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»
15:17 · Лига чемпионов
Гвардиола не собирается мстить «Реалу»
14:53 · Лига чемпионов
Левандовски связывает большие надежды со следующей Лигой чемпионов
14:03 · Италия. Серия А
Индзаги: «Мы не будем менять план на игру с «Миланом» из-за отсутствия Леау»
13:56 · Лига чемпионов
Анчелотти сообщил, что не разрабатывал план против Холанна 1
13:52 · Лига чемпионов
Генич дал прогноз на матч «Реал» - «Манчестер Сити»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Окружение Холанна верит, что Эрлинг однажды будет играть в «Реале» 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва в прошлом сезоне выразил желание играть за «Реал»
13:38 · Лига чемпионов
Булыкин оценил шансы в паре «Реал» - «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем