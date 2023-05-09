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Игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о предстоящем матче против «Реала»

09 Мая 2023 • 00:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 3.25 X 3.70 2 2.25
Через 20 ч. 37 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о предстоящем первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Португалец отметил, что игроки «горожан» очень уважают соперника, но не боятся его, а основная цель - устранить «сливочных» .

«В прошлом году мы проиграли в упорной борьбе. На этот раз мы постараемся сделать всё иначе.

Мы два месяца готовились именно к этому матчу. Знаем, что можем обыграть этого соперника», - приводит слова футболиста издание Marca. 

Напомним, что поединок состоится сегодня, 9 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Бернарду Силва
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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