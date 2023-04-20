«Реал» в шестой раз подряд сыграет против клуба АПЛ в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» ждёт очередной встречи с соперником из Английской премьер-лиги.

Всё началось в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда «сливочным» противостоял «Челси» (общий счёт – 5:4), в полуфинале команда Карло Анчелотти оставила не у дел «Манчестер Сити» (6:5), а в финале одолела «Ливерпуль» (1:0).

Плей-офф текущей кампании испанский гранд начал с эффектной победы над «Ливерпулем» (6:2 по сумме двух встреч), после чего на стадии 1/4 финала был уверенно обыгран «Челси» (4:0). В полуфинале, как и в прошлом году, «Реал» сразится с «Манчестер Сити» – уже шестое кряду противостояние с английским соперником в матчах Лиги чемпионов на выбывание.