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Лига чемпионов

«Реал» в шестой раз подряд сыграет против клуба АПЛ в плей-офф Лиги чемпионов

20 Апреля 2023 • 01:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
09.05 22:00

Мадридский «Реал» ждёт очередной встречи с соперником из Английской премьер-лиги.

Всё началось в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда «сливочным» противостоял «Челси» (общий счёт – 5:4), в полуфинале команда Карло Анчелотти оставила не у дел «Манчестер Сити» (6:5), а в финале одолела «Ливерпуль» (1:0).

Плей-офф текущей кампании испанский гранд начал с эффектной победы над «Ливерпулем» (6:2 по сумме двух встреч), после чего на стадии 1/4 финала был уверенно обыгран «Челси» (4:0). В полуфинале, как и в прошлом году, «Реал» сразится с «Манчестер Сити» – уже шестое кряду противостояние с английским соперником в матчах Лиги чемпионов на выбывание.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Манчестер Сити
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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