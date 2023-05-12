Де Брёйне — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне стал лучшим футболистом текущей недели в Лиге чемпионов. Напомним, 9 мая «горожане» провели первый полуфинальный матч против мадридского «Реала», встреча завершилась со счетом 1:1. Бельгиец был признан лучшим по итогам игры.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что болельщики выбрали 31-летнего де Брёйне лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов. Хавбек «Манчестер Сити» опередил в голосовании Винисиуса Жуниора («Реал»), Генриха Мхитаряна и Николо Барелла (оба — «Интер»).

Добавим, что ранее де Брёйне также был признан автором лучшего гола недели в ЛЧ, забив дальним ударом в ворота «Реала».

УЕФА назвал автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

