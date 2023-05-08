Канчельскис считает «Реал» фаворитом в матче против «Манчестер Сити»

Экс-игрок сборной России отметил, что мадридский клуб является опытной командой, которая завоевала больше всех кубков Лиги чемпионов, и опыт никуда не денется, поэтому он фаворит предстоящего поединка.

«Сити» захочет взять реванш за прошлогоднее поражение, но шансов больше у «Реала» — 55 на 45. Результативность Холанна? Думаю, в двух матчах он забьет один гол», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что поединок состоится завтра, 9 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.