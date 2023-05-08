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Канчельскис считает «Реал» фаворитом в матче против «Манчестер Сити»

08 Мая 2023 • 22:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 3.25 X 3.75 2 2.20
Через 22 ч. 37 мин.

Экс-игрок сборной России отметил, что мадридский клуб является опытной командой, которая завоевала больше всех кубков Лиги чемпионов, и опыт никуда не денется, поэтому он фаворит предстоящего поединка.

«Сити» захочет взять реванш за прошлогоднее поражение, но шансов больше у «Реала» — 55 на 45. Результативность Холанна? Думаю, в двух матчах он забьет один гол», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что поединок состоится завтра, 9 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Канчельскис
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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