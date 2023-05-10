Оуэн: «Думаю, что в «Манчестер Сити» восхищены таким результатом»

Бывший обладатель «Золотого мяча», победитель Кубка УЕФА в составе «Ливерпуля», Майкл Оуэн, считает, что в «Манчестер Сити» очень довольны ничьей в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». На гол Внисиуса вы первом тайме манкунианцы ответили удачным ударом Кевина де Брёйне во второй половине встречи.

- Я думаю, что в «Манчестер Сити» очень довольны этим результатом. Они доминировали в первом тайме, но забил «Реал». Во втором тайме лучше был «Реал», но забил «Манчестер Сити». Веселая игра, - цитирует слова игрока BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, семнадцатого мая.