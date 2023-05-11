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Лига чемпионов

Денис Попов: «Реал» – команда-убийца, но у «Манчестер Сити» нет комплексов» эксклюзив

11 Мая 2023 • 18:13 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил шансы на проход в финал Лиги чемпионов мадридского «Реала» и «Манчестер Сити», которые в первой встрече двухматчевого противостояния сыграли вничью 1:1.

- На мой взгляд, если сравнивать две полуфинальные пары Лиги чемпионов, то некий скрытый финал – это «Реал» против «Манчестер Сити». Ничейный результат в первом матче между ними, в принципе, был ожидаемый. Тут не столь важно, где играли, потому что соперники примерно равные, и цена ошибки очень велика. Поэтому первый матч получился таким, где немножко с опаской играли и одни, и другие. Правильно Гвардиола сказал, что когда «Манчестер Сити» имел преимущество, они пропустили гол, а забили они, когда «Реал» имел преимущество. Это ещё раз подтверждает то, что соперники достойны друг друга, и одна ошибка может решить исход противостояния. Тем интересней будет ответный матч. Я думаю, там будет примерно похожая игра до первого мяча. А когда кто-то забьёт, она, естественно, раскроется.

- Есть ли у «Манчестер Сити» некий комплекс Лиги чемпионов?

- Я бы сказал, наверное, по-другому. Нет у «Сити» какого-то там комплекса перед «Реалом» или Лигой чемпионов. Я думаю, «Реал» просто такая команда-убийца. У него огромный запас прочности и опыт выступлений в матчах высокой стадии Лиги чемпионов. Будет интересно, насколько «Сити» сможет справиться с этим психологически и морально.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Денис Попов
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