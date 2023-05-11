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Лига чемпионов

Ташуев: «Реал» – «Манчестер Сити» – игра «финалистов», а «Интер» превзошёл «Милан» по качеству футболистов» эксклюзив

11 Мая 2023 • 14:46 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями от первых матчей полуфинальной стадии Лиги чемпионов (мадридский «Реал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» 1:1, а «Милан» на своём поле проиграл «Интеру» 0:2).

- У полуфиналов не то чтобы разный уровень, но всё-таки пара «Реал» – «Манчестер Сити» другая и по исполнителям, и по качеству, и по содержанию. Мне больше понравился этот матч. Встречались две команды с преобладанием атаки, хотя «Сити» больше владел мячом. Было много моментов, и это на самом деле интересно, поскольку все понимали, что стоят друг друга, не раскрывались, играли строго и дисциплинированно. Классный матч, борьба тактик, исполнителей, индивидуальностей, тренеров. Может быть, не такая яркая, но на самом деле это была игра двух «финалистов» в кавычках.

Если брать другую пару, то там преимущество у «Интера» есть в первую очередь в составе. Те же Чалханоглу и Мхитарян – опытные ребята. У Джеко с Мартинесом уровень совсем другой, чем у футболистов «Милана». Также центральные защитники в «Интере» очень интересные. Эта команда сейчас на ходу в чемпионате Италии. Я думаю, «Интер» прежде всего превзошёл «Милан» по качеству футболистов, всё-таки состав у него сильнее. Вот в целом вся картина. Будем ждать ответных матчей.

Понятно, что «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид» – это матч без прогнозов на три результата. И неважно, где играют. Есть масса примеров, когда «Реал» обыгрывал на выезде топ-клубы в Лиге чемпионов. Из другой пары, скорее всего, в финал должен пройти в «Интер». Но и у «Милана» появится шанс, если он забьёт первым, тогда ситуация может развернуться.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Манчестер Сити Лига Чемпионов Сергей Ташуев
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