Камавинга - самый молодой ассистент в полуфиналах ЛЧ за 20 лет

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга сегодня сделал голевую передачу на Винисиуса Жуниора в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Таким образом, молодой француз стал самым молодым ассистентом в истории полуфиналов этого турнира, делится Opta.

Камавинга оформил ассист в возрасте 20 лет и 180 дней. Предыдущий рекорд установил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в возрасте 20 лет и 212 дней. Статистику Opta ведёт с сезона-2003/04.

Напомним, благодаря голу Винисиуса «Реал» ведёт – 1:0. Впереди почти весь второй тайм встречи.