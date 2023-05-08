Анчелотти подтвердил, что Модрич сыграет против «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии хорватского полузащитника столичного клуба Луки Модрича перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Сейчас у него всё хорошо, и завтра он будет играть. Кто сформирует линию полузащиты? Я вам скажу: это будет Модрич и ещё два игрока», - приводит слова Анчелотти издание Marca.

Напомним, что Модрич получил травму 25 апреля в игре против «Жироны», однако уже в минувшие выходные он сыграл восемь минут в финале Кубка Испании против «Осасуны» (2:1)

Поединок между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.