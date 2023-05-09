Браим Диас: «Я играл как за «Манчестер Сити», так и за «Реал», очень рад видеть их в полуфинале»

Полузащитник «Милана» Браим Диас поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Напомним, 23-летний испанец в своей карьере успел поиграть за оба клуба.

«Это будет полуфинал, в котором сыграют много талантливых игроков. Любой футболист может перевернуть игру с ног на голову. Как и все остальные футбольные фанаты, я считаю, что мы как следует насладимся этими матчами. Я играл как за «Манчестер Сити», так и за «Реал», очень рад видеть их в полуфинале», – цитирует Диаса Marca.

В другом полуфинале Лиги чемпионов «Милан» Диаса встретится в дерби с «Интером». Первый поединок состоится завтра.