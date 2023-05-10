Де Брёйне – лучший игрок матча «Реал» - «Манчестер Сити»

Бельгийский лидер «горожан» Кевин де Брёйне признан лучшим игроком матча мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Игра состоялась минувшим вечером в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что де Брёйне своим точным ударом по воротам Тибо Куртуа во втором тайме удалось спасти для своей команды ничью, оставив всё самое интересное в паре на ответную игру. Встреча завершилась вничью – 1:1, у «Реала» отличился Винисиус Жуниор.

Ответный матч «Манчестер Сити» - «Реал» запланирован на следующую среду, 17 мая.

О том, как проходила первая очная встреча, читайте в нашем обзоре.