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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» не проигрывает уже 21 игру

10 Мая 2023 • 03:44 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» набрал прекрасный ход - команда не проигрывает уже двадцать один матч с учетом всех турниров. Это могло произойти в прошедшем матче против «Реала» в рамках Лиги чемпионов, мадридцы долго вели в счете, но в итоге «Манчестер Сити» смог отыграться.

В последний раз «Манчестер Сити» проиграл в начале февраля «Тоттенхэму». В этой серии из 21 матча без поражений «Манчестер Сити» выиграл семнадцать игр и лишь четыре раза сыграл вничью.

Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится семнадцатого мая. Напомним, что «Реал» является действующим обладателем Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити
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