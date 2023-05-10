«Манчестер Сити» не проигрывает уже 21 игру

«Манчестер Сити» набрал прекрасный ход - команда не проигрывает уже двадцать один матч с учетом всех турниров. Это могло произойти в прошедшем матче против «Реала» в рамках Лиги чемпионов, мадридцы долго вели в счете, но в итоге «Манчестер Сити» смог отыграться.

В последний раз «Манчестер Сити» проиграл в начале февраля «Тоттенхэму». В этой серии из 21 матча без поражений «Манчестер Сити» выиграл семнадцать игр и лишь четыре раза сыграл вничью.

Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится семнадцатого мая. Напомним, что «Реал» является действующим обладателем Лиги чемпионов.