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Лига чемпионов

Булыкин: «Холанн ничего не смог сделать в матче с «Реалом» эксклюзив

10 Мая 2023 • 13:44 Комментировать (2)
Реал Мадрид
1:1
Манчестер Сити
окончен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от  первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:1).

- Результат соответствует ходу игры?

- Не совсем. Обе команды очень сильные и мастеровитые, индивидуальное мастерство высокое. Вчера оба клуба это подтвердили.

- До матча вы сказали, что англичане фавориты из-за наличия Холанна в атаке. Не показалось, что вчера он не смог ничего сделать?

- Согласен, Холанн вчера ничего не смог сделать. У него толком получился только разминочный для вратаря удар. Головой тоже  не смог что-то придумать, в целом «Сити» не создал много моментов, обычно он гораздо больше подходит к чужим воротам.

- У Холанна вчера не задалось, но другие игроки били достаточно часто. Куртуа и Эдерсон – главные герои встречи?

- Я не помню у них большого количества спасений, но в целом они хорошо себя проявили, не совершили ошибок, которые в случае со вратарями чаще всего бросаются в глаза. Лучшим признали Кевина де Брёйне – давайте остановимся на нём.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Дмитрий Булыкин Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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CHegevarra007
10 Мая 2023 в 14:22
Холанн - олень деревянный
Артур Измаилов
10 Мая 2023 в 14:07
а милка говорит, мол Реал еле ноги унес, мол холанд чуть ли не в клочья порвал мадридский гранд
как говорит наша милка , булыкин лучше расслабь булки бамина)))) вуахахах)))
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