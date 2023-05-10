Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:1).

- Результат соответствует ходу игры?

- Не совсем. Обе команды очень сильные и мастеровитые, индивидуальное мастерство высокое. Вчера оба клуба это подтвердили.

- До матча вы сказали, что англичане фавориты из-за наличия Холанна в атаке. Не показалось, что вчера он не смог ничего сделать?

- Согласен, Холанн вчера ничего не смог сделать. У него толком получился только разминочный для вратаря удар. Головой тоже не смог что-то придумать, в целом «Сити» не создал много моментов, обычно он гораздо больше подходит к чужим воротам.

- У Холанна вчера не задалось, но другие игроки били достаточно часто. Куртуа и Эдерсон – главные герои встречи?

- Я не помню у них большого количества спасений, но в целом они хорошо себя проявили, не совершили ошибок, которые в случае со вратарями чаще всего бросаются в глаза. Лучшим признали Кевина де Брёйне – давайте остановимся на нём.