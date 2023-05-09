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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич рискует получить более серьёзную травму, если выйдет на поле против «Манчестер Сити»

09 Мая 2023 • 11:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 3.45 X 3.60 2 2.18
Через 9 ч. 27 мин.

Полузащитник «Реал» Мадрида Лука Модрич не до конца готов принять участие в сегодняшнем поединке против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. По информации от Relevo, хорват прошёл очень быстрый курс восстановления за полторы недели, хотя с его травмой игроки обычно пропускают около месяца.

Источник сообщает, что у Модрича есть серьёзный риск усугубить свою травму и выбыть до конца сезона. Тренерский штаб понимает угрозу, но решил пойти на риск.

Напомним, свою травму Модрич получил в матче с «Жироной» в чемпионате Испании, где «Реал» проиграл со счётом 2:4. Лука в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 3 ассистами в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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