«Реал» побеждал в последних 20 матчах Лиги чемпионов, в которых открывал счёт

Любопытной статистикой делится портал Opta Sports. Мадридский «Реал» побеждал в каждом из последних 20 матчей в рамках Лиги чемпионов УЕФА, в которых «королевскому клубу» удавалось открыть счёт в матче.

В последний раз «Реал» проигрывал при таком раскладе более трёх лет назад – в феврале 2020 года. Тогда мадридцы проиграли «Манчестер Сити» - своему сегодняшнему сопернику (1:2).

Отметим, что по ходу сегодняшней игры против «горожан» Манчестера «Реалу» удалось забить лишь с одного удара за тайм – его исполнил Винисиус Жуниор.

Портал LiveResult.ru проводит текстовую трансляцию встречи в рамках полуфинальной серии.