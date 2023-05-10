Анчелотти: «При всём уважении к «Интеру» - Форца «Милан»!

Бывший наставник «Милана» Карло Анчелотти не скрывает того, что будет болеть за «Милан» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сразиться с «Интером». Встреча состоится в среду вечером.

- Вспоминаю 2003 год, когда мы очень много страдали в полуфинале, но прошли в финал. Прекрасно, что в Европу возвращаются такие дерби. Со всем уважением к «Интеру», не могу не сказать «Форца «Милан». Увидимся в Стамбуле? Надеюсь, - цитирует слова Анчелотти pianetamilan.it.

Анчелотти победил с «Миланом» в Лиге чемпионов не только в 2003, но также и в 2007 году.