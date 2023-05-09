Рио Фердинанд: «Это большая, большая игра»

Бывший защитник английской сборной, а также «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд недавно был включен в «Зал славы АПЛ», он с интересом наблюдает за игрой между «Реалом» и «Манчестер Сити», в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Фердинанд считает это «большой, большой игрой».

- Эта игра, которую хотелось бы видеть в финале. Один клуб выиграл Лигу чемпионов четырнадцать раз, а другой все еще в поисках этого трофея. Сумасшествие. Это большая, большая игра, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Манчестер Сити» можно в формате прямой онлайн-трансляции.