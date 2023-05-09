Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» не поехал на игру с «Реалом»

09 Мая 2023 • 16:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
1 3.50 X 3.65 2 2.15
Через 5 ч. 15 мин.

Защитник Натан Аке не отправился с командой «Манчестер Сити» на гостевой матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

Едва ли отсутствие Аке в составе кого-то серьёзно удивляет, ведь защитник травмировался только в последнем матче команды против «Лидса».

В сезоне 2022/2023 Натан Аке провёл за «Манчестер Сити» 38 матчей, в которых забил три гола.

«Реал» и «Манчестер Сити» начнут матч в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Натан Аке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.05.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.75 3.45 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
16:40 · Лига чемпионов
Родриго: «Для меня многое значит то, что я превзошёл Роналдо»
16:32 · Лига чемпионов
«Можем повторить»: Анчелотти согласен на пять пропущенных голов от «Манчестер Сити»
16:23 · Лига чемпионов
Защитник «Манчестер Сити» не поехал на игру с «Реалом»
15:54 · Италия. Серия А
Пиоли не исключил участие Леау в первом матче с «Интером»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Макманаман: «Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Руни сказал, что «Манчестер Сити» уничтожит нас? В прошлом сезоне все думали так же само»
15:23 · Лига чемпионов
«Конец света»: Гвардиола вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»
15:17 · Лига чемпионов
Гвардиола не собирается мстить «Реалу»
14:53 · Лига чемпионов
Левандовски связывает большие надежды со следующей Лигой чемпионов
14:03 · Италия. Серия А
Индзаги: «Мы не будем менять план на игру с «Миланом» из-за отсутствия Леау»
13:56 · Лига чемпионов
Анчелотти сообщил, что не разрабатывал план против Холанна 1
13:52 · Лига чемпионов
Генич дал прогноз на матч «Реал» - «Манчестер Сити»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Окружение Холанна верит, что Эрлинг однажды будет играть в «Реале» 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва в прошлом сезоне выразил желание играть за «Реал»
13:38 · Лига чемпионов
Булыкин оценил шансы в паре «Реал» - «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем