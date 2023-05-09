Защитник «Манчестер Сити» не поехал на игру с «Реалом»

Защитник Натан Аке не отправился с командой «Манчестер Сити» на гостевой матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Об этом на своих страницах рассказывает Marca.
Едва ли отсутствие Аке в составе кого-то серьёзно удивляет, ведь защитник травмировался только в последнем матче команды против «Лидса».
В сезоне 2022/2023 Натан Аке провёл за «Манчестер Сити» 38 матчей, в которых забил три гола.
«Реал» и «Манчестер Сити» начнут матч в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.
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