Защитник «Манчестер Сити» не поехал на игру с «Реалом»

Защитник Натан Аке не отправился с командой «Манчестер Сити» на гостевой матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

Едва ли отсутствие Аке в составе кого-то серьёзно удивляет, ведь защитник травмировался только в последнем матче команды против «Лидса».

В сезоне 2022/2023 Натан Аке провёл за «Манчестер Сити» 38 матчей, в которых забил три гола.

«Реал» и «Манчестер Сити» начнут матч в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.