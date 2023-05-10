Кассано спрогнозировал финал Лиги чемпионов

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано спрогнозировал состав участников финала Лиги чемпионов. Первые полуфиналы проходят на этой неделе, во вторник вечером «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити».

- Я ставил на то, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, потому и тут ставлю на «Манчестер Сити». 1:1 в первом матче, во втором, думаю, будет 2:0 в пользу Сити. «Интер» также должен пройти «Милан». Он сейчас на ходу, там больше игроков, будет 1:0 и 2:1, оба раза в пользу «Интера», - цитирует Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.

Следует заметить, что прогнозировал Кассано еще до матча «Реала» с «Манчестер Сити», так что один исход он уже угадал.