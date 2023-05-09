Анчелотти сравнялся с Фергюсоном по числу матчей в Лиге чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сегодня проводит свой 190-й матч в рамках Лиги чемпионов. В статусе главного тренера он вывел свою команду на игру против «Манчестер Сити».

Столько же матчей провёл легендарный в прошлом тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. Но уже скоро, буквально через неделю Анчелотти точно побьёт рекорд Фергюсона и станет абсолютным лидером среди тренеров по числу матчей в рамках Лиги чемпионов – их у итальянца наберётся 191.

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